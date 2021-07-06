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Потоп в Лиде: улицы превратились в реки, по которым плавали на матрасе

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  • 6.07.2021, 7:50
  • 5,692
Потоп в Лиде: улицы превратились в реки, по которым плавали на матрасе

Это произошло на следующий день после разгула стихии в Гродно.

После продолжительной жары в Лиде прошел сильный ливень с грозой. Это произошло на следующий день после разгула стихии в Гродно, сообщает newgrodno.by.

На некоторых улицах и во дворах образовались подтопления, движение транспорта на «проблемных» участках автомобильных дорог затруднено.

Один из жителей Лиды плавал по улицам на надувном матрасе. Им заинтересовалась милиция, но до составления протокола дело не дошло.

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