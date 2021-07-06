Политическая амнезия Путина 5 Джуди Демпси, carnegieeurope.eu

6.07.2021, 8:03

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фото: ap

Что не так со статьей главы Кремля в немецком еженедельнике Die Zeit?

К восьмидесятой годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз президент России Владимир Путин написал статью в немецкий еженедельник Die Zeit. Что с ней не так?

Статья Путина является попыткой вернуть Германию к ее некогда близким отношениям с Россией, обвинить расширение НАТО на восток в подрыве европейской безопасности, а Соединенные Штаты — в «вооруженном перевороте» в Украине в 2014 году.

Обращаясь к немецкой аудитории — а особенно учитывая то, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон теперь стремятся перезагрузить отношения ЕС с Россией, — Путин дергает за нужные веревочки.

Он хвалит то, как ФРГ «заключила сделку века» с СССР в 1970 году о долгосрочных поставках природного газа в Европу. По его словам, это было основой для «конструктивной взаимозависимости», несмотря на серьезные опасения и критику со стороны США.

Спорный трубопровод Северный поток-2, который доставит российский газ напрямую в Германию через Балтийское море, — продолжение этой взаимозависимости, которую раскритиковал госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с Меркель в Берлине 23 июня.

А на НАТО Путин набросился за расширение деятельности военной организации в Восточной и Центральной Европе с конца 1990-х годов.

«Многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум», — написал Путин. Собственно, эти страны, когда-то находившиеся под советским сапогом, не принуждали к вступлению в НАТО. Они решили подать заявку, потому что хотели безопасности. После 1989 года они не доверяли России.

Напоследок Путин повторяет старую мантру, играющая на руку тем, кто хочет положить конец трансатлантическим отношениям и безопасности, обеспечиваемой НАТО.

Часто повторяемая Путиным формулировка о единой, свободной и единой Европе основана на создании «общего пространства сотрудничества и безопасности от Атлантического до Тихого океана». Она будет «включать различные интеграционные форматы», включая Европейский союз и инициированный Москвой Евразийский экономический союз.

Слова Путина находят отклик у многих немецких социал-демократов, которые все еще жаждут восточной политики (Ostpolitik). Эта политика, разработанная в 1970-х годах, была направлена на стабилизацию отношений между ФРГ и Москвой посредством экономических, энергетических и политических связей. Была надежда, что Россия каким-то образом интегрируется в Европу.

Несмотря на то, что Россия является пятым по величине торговым партнером ЕС, а ЕС — крупнейшим торговым партнером России, эти торговые отношения не сопровождаются какими-либо стабильными политическими отношениями, сотрудничеством или доверием. Все происходит наоборот.

Путин обвиняет США в «антиконституционном вооруженном перевороте в Украине» в 2014 году, который «европейские страны безвольно поддержали». Продемократические движения, которые хотели избавить Украину от коррупции и фальсификации выборов, противоречат этой интерпретации.

По словам Путина, США при некоторой поддержке Европы «спровоцировали раскол внутри Украины и выход Крыма из ее состава». Тот факт, что поддерживаемые Россией ополченцы вторглись на Донбасс в 2014 году и до сих пор там остаются, игнорируется. Как и тот исторический факт, что Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров в начале 2014 года

Забудьте также, что Россия вторглась в Грузию в 2008 году и аннексировала Абхазию и Южную Осетию, или о том, что до сих пор держит свои войска в молдавском Приднестровье.

Есть и другие примеры политической амнезии, из-за которых так трудно наладить отношения, выходящие за рамки торговли, между Россией и Европой.

От кибер- и химических атак, убийств противников в Германии и Соединенном Королевстве до отравления главного критика Путина, лидера российской оппозиции Алексея Навального и подавления внутренней оппозиции, руководство России отрицает настоящее и прошлое.

Путин пишет о разгроме нацистской Германии огромной ценой для Красной Армии и «тружеников тыла», но для жителей Центральной и Восточной Европы — особенно для Беларуси и Украины, чьи народы были безжалостно истреблены нацистами и Красной Армией — поражение Вермахта было не освобождением, а оккупацией. Если это было освобождение, почему восточные немцы восстали в 1953 году, венгры в 1956 году, а жители Чехословакии — в 1968 году?

В этом суть отношений России с Европой. Нынешнее руководство Кремля выборочно отвергает большую часть своего прошлого. Они препятствуют работе организаций, таких как Мемориал, пытающихся расследовать сталинские преступления, или другим организациям, желающим понять прошлое своей страны. В России это прошлое под запретом.

После 1945 года аспекты прошлого — особенно сотрудничество с нацистами — были под запретом для некоторых западноевропейских стран, в то время как восточным европейцам мешали иметь дело с прошлым в целом. Темы Холокоста, еврейских депортаций, насильственного изгнания этнических общин, а также сталинских процессов и казней были исключены из повестки дня. Советская оккупация навязала советский взгляд на историю.

История и ее изложение меняются и переписываются по всей Европе. Эти усилия чрезвычайно болезненны. Но со временем они порождают доверие между странами и народами. Возможно, самым большим интеллектуальным и историческим дефицитом путинизма является нежелание иметь дело с прошлым. Признание Москвой прошлых ошибок могло бы помочь создать доверие между Россией и ее соседями. Это, в свою очередь, могло бы изменить российский нарратив о Европе после 1945 и 1989 годов.

Пока этого не произойдет, любая перезагрузка между Европой и Россией или между Россией и ее соседями будет неполной, нестабильной и непредсказуемой.

Джуди Демпси, carnegieeurope.eu

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