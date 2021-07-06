Как белорусу открыть счет в зарубежном банке, не нарушая закон 3 6.07.2021, 8:22

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Есть способы обойти ловушки властей.

Еще два года назад жители Беларуси могли открывать счета в банках других стран только по предварительному разрешению Национального банка Беларуси. С 1 марта 2019 такое разрешение не требуется. Юридическое основание – постановление №612 от 19.12.2018 г. «О некоторых вопросах проведения валютных операций». Однако формальное разрешение – это еще не возможность свободно открывать счета и пользоваться ими.

Myfin.by собрал официальные данные и неформальные отзывы на этот счет. В них остаются неясности и противоречия, надо признать, что на практическом уровне проблемы не решены. Что не менее важно, вопросы возникают не только внутри Беларуси, но и на другой стороне, зарубежные банки не всегда рады нашим деньгам. Разберемся в том, что уже известно.

Что уже разрешено

Как мы сказали, постановление № 612 дает право открывать счета в зарубежных банках. Но не все. Вслед за постановлением начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Денис Шкуринский отдельно разъяснил, что разрешается регистрировать текущие (расчетные) банковские счета. На них можно переводить деньги для оплаты за границей лечения, обучения и так далее. Также можно переводить на эти счета вознаграждения. Поэтому справедливо назвать это счетами для проведения операций.

Открытие депозитов пока происходит с разрешения Нацбанка Беларуси. Напомним, что депозит предполагает получение процентного дохода от размещения средств. Напомним, что некоторые такие доходы в Беларуси облагаются подоходным налогом.

Что скоро изменится

С 9 июля 2021 г. мы сможем без запроса в Нацбанк открывать и депозиты в зарубежных банках, а также покупать через них ценные бумаги недвижимость и др. Основание – постановление Нацбанка № 37 от 24.02.2021 г. Не исключаем, что к постановлению появятся еще какие-то разъяснительные документы. Но об этом судить рано.

Теперь разберемся с другой стороной вопроса.

Как белорусам открывают счета в разных странах

Сравнительно просто открывают счета в банках России и Казахстана. Найти отзывы о работе с казахскими банками труднее, но в российских кредитных учреждениях открывала счета масса наших соотечественников, работающих в России или официально там проживающих.

Правда, сделать это онлайн из нашей страны сейчас не получится, если у вас гражданство Беларуси. Россияне же открывают счета удаленно, если имеют регистрацию на сайте Госуслуг. Тарифы для граждан Беларуси будут такими же, как для россиян. Однако налогообложение другое.

Открыть счет в банках Украины не трудно при личном присутствии. А вот онлайн - вряд ли. Добавим еще, что в банках Украины можно столкнуться с комиссией за вывод средств, до 1%. Кроме этого, нужно документально объяснять операции более чем на 10 000$. Также есть информация, что для переводов в валюте некоторые банки требуют личное присутствие. Потому, если вы не часто бываете в Украине, то такой способ сбережений будет не очень удобным.

А вот с банками Польши бывает труднее. Тут возможно два варианта: если вы легально находитесь на территории Польши и если вы с это страной никак не связаны. В последний год многие наши соотечественники переехали в Польшу. Отзывы о банках, в целом, положительные. Счета открывают, особых препятствий и поборов нет. Но если вы живете в Беларуси и хотите разместить деньги в польском банке, то проблемы будут. При удаленном обращении откажут сразу. При личном визите придется объяснять, кто вы, как связаны с Польшей и почему хотите открыть счет.

В других странах Европы еще сложнее. Здесь та же тенденция – если вы не живете в стране официально, не имеете в ней недвижимости или бизнеса, то открытие счета становится проблемой. Когда-то было легче, но потом стали бороться с отмыванием средств, с финансированием терроризма. Были скандалы с латвийскими банками, куда выводило деньги многие россияне. На европейские банки активно влияет американское агентство FinCEN. Оно ищет, в первую очередь, своих нарушителей, но под давлением США ужесточились правила для всех.

Сейчас открыть счет в банках Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии белорусу, не связанному с этими странами, почти невозможно. В Литве легче, но тоже будут вопросы. Если вы там не живете и не работаете, то скорее откажут, чем согласятся. Ждите, что спросят о причинах открытия счета в стране. Оформить счет удаленно тем более не выйдет.

Зато, как ни странно, в банках Австрии, Германии, Лихтенштейна и Швейцарии с открытием счета может быть легче. Но повезет в первую очередь состоятельным клиентам: порог входа в 1 000 000 евро и выше. Зато в таком случае счет могут открыть удаленно. Правда, есть информация, что в небольших банках будут рады и клиентам с суммой порядка 100 000 евро. При этом в той же Швейцарии и Лихтенштейне не принято спрашивать о причинах открытия счета.

Что потребуют зарубежные банки для открытия счета?

Этот вопрос следует уточнять непосредственно в каждом кредитном учреждении. Но все банки обязательно вначале выяснят личность клиента. Потребуют его паспорт, где-то – нотариально заверенную копию паспорта. Попросят заполнить анкеты и другие внутренние документы банка. Спросят об источниках доходов и документах, которые могут доходы подтвердить. Уточнят не являетесь ли вы налоговым резидентом США (это же спрашивают и наши банки). Проверят не находитесь ли вы под санкциями (сейчас это особенно актуально и может коснуться не только физических лиц, но и организаций).

О ставках и комиссиях

В странах с твердой валютой ставки по банковским вкладам почти всегда нулевые или отрицательные, то есть, вы немного приплачиваете банку за хранение средств. Так, что даже после 9 июля этого года будет смысл искать банк для размещения депозита за границей ради надежного хранения или других операций, но не для заработка на процентах.

А вот открытие счета в иностранном банке бывает платным. Все индивидуально, но к примеру, в швейцарском банке за это могут взять порядка 500 франков (около 457 евро). Еще в западных банках больше комиссий и препятствий по работе с наличными деньгами. Потому выводить в заграничный банк малую сумму не только сложно, но и невыгодно. А предпосылок для изменения условий в лучшую сторону в плане ставок в ближайшее время ждать точно не стоит.

Как это делается на практике

Стоит сказать, что даже та информация, которую банки размещают на своих сайтах, может в реальности несколько отличаться. Мы нашли нескольких белорусов, которые в последнее время открывали счета за рубежом.

Сергей, бизнесмен, часто бывает в России:

«Порядок открытия счета в России таков:

Договариваешься с банком, по телефону, по переписке, выбираешь нужный счет, условия.

Приезжаешь в банк, проходишь верификацию.

Оформляешь счет.

Высылать документы заранее можно, но проверять их будут все равно по приезду. Иначе никак, если у вас белорусское гражданство. Условия открытия те же, что для россиян».

Виталий, водитель на заработках в Москве:

«Когда официально оформился, мне сделали счет и карту Сбербанка. За меня все делала фирма. Но потом я сам ездил в отделение Сбербанка с паспортом. Там, как и у нас, – проверяли, подписывал, получил договор и карту. Потом установил на смартфон программу Сбербанка, это уже с картой. После этого никуда не ходил. Картой пользуюсь».

Как лучше поступить?

Получается, скорее всего, для открытия счета придется посетить отделение банка в нужной стране.

Есть еще фирмы, которые берутся оформить счет за границей по нотариально заверенным документам. Это недешево, делать счет ради пары тысяч долларов очевидно невыгодно.

Возможно, ситуация как-то изменится после 9 июля после вступления в силу новых документов Нацбанка, но за границей наши законы точно ничего не изменят.

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