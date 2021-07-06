Батальон афганских коммандос со всем вооружением сдался талибам
- 6.07.2021, 16:54
- 1,474
Видеофакт.
Обстановка в Афганистане на фоне ускоряющейся эвакуации частей коалиции во главе с США обостряется. Вывод с опережением графика министр обороны США Ллойд Остин констатировал в конце мая. Завершить процесс полностью планируется к 20-й годовщине терактов 11 сентября.
Скорость и легкость, с которой «Талибан», не дожидаясь «последнего самолета на Запад», захватывает все новые районы страны, — впечатляют. Армейские части пока еще действующего правительства либо переходят на сторону талибов, либо отступают почти без боев.
«Новая газета» опубликовала видео, на котором батальон коммандос центрального подчинения (органы управления базируются в Кабуле) со всем вооружением сдался талибам в районе Чахар Болак в Балхе, недалеко от провинциального центра Мазар-е-Шариф