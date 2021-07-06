Белорусский стартап-хаб Imaguru переехал в Мадрид 1 6.07.2021, 17:12

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Фото: bel.biz

Планируется открытие новых площадок в других европейских городах.

Через два месяца после вынужденного отъезда из Беларуси стартап-хаб Imaguru открыл штаб-квартиру в Мадриде и намерен активизировать работу в Европе.

Об этом сообщается в посте, размещенном на страничке организации в «Фейсбуке».

Imaguru стал партнером Google for Startups и планирует открыть новые хабы в европейских городах, в том числе в Вильнюсе.

Напомним, в апреле холдинг «Горизонт», у которого «Имагуру» арендовал помещение, расторг с хабом договор. Соосновательница Imaguru Татьяна Маринич связала закрытие с тем, что она является членом Координационного совета. Хаб проработал в Беларуси семь лет. На одном из его хакатонов родился проект MSQRD, который позже купила Facebook.

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