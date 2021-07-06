Песков не исключил нарушений торговых цепочек в случае ограничения транзита через Беларусь

Песков не исключил нарушений торговых цепочек в случае ограничения транзита через Беларусь12
- 6.07.2021, 17:24
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Лукашенко создает проблемы Кремлю.
Возможное ограничение транзита товаров из Германии в РФ через Беларусь может нарушить экспортно-импортные цепочки, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет сайт «Интерфакс».
«Безусловно, нарушения каких-то экспортно-импортных цепочек исключать нельзя. Это вопрос для очень серьезной работы по минимизации последствий подобных решений», - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Лукашенко о возможном ограничении транзита.