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Песков не исключил нарушений торговых цепочек в случае ограничения транзита через Беларусь

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  • 6.07.2021, 17:24
  • 15,318
Песков не исключил нарушений торговых цепочек в случае ограничения транзита через Беларусь
Дмитрий Песков

Лукашенко создает проблемы Кремлю.

Возможное ограничение транзита товаров из Германии в РФ через Беларусь может нарушить экспортно-импортные цепочки, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет сайт «Интерфакс».

«Безусловно, нарушения каких-то экспортно-импортных цепочек исключать нельзя. Это вопрос для очень серьезной работы по минимизации последствий подобных решений», - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Лукашенко о возможном ограничении транзита.

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