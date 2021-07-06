В Германии назвали произволом приговор Бабарико 6.07.2021, 19:36

В Берлине также отметили стойкость главного оппонента Лукашенко на выборах.

Уполномоченная правительства Германии по правам человека Бэрбель Кофлер назвала произволом приговор, который Верховный суд Беларуси вынес экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Об этом сообщает ТАСС.

«Основанный на произволе приговор в завершение показательного процесса над Виктором Бабарико еще раз показывает, что режим в Беларуси не останавливается ни перед какими средствами репрессий в своих действиях против оппозиционных политиков», — заявила Кофлер.

По ее словам, Бабарико проявил стойкость и не признал вину, несмотря на запугивания. В Берлине призвали белорусские власти освободить всех политзаключенных, обеспечить соблюдение принципов правового государства и выполнить международные обязательства.

Верховный суд Беларуси приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

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