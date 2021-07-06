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Финляндия поможет Латвии и Литве усилить контроль границы с Беларусью

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  • 6.07.2021, 19:54
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Финляндия поможет Латвии и Литве усилить контроль границы с Беларусью

Помогать литовским пограничникам будет и Эстония.

Погранслужба Финляндии отправит четырех сотрудников в Литву и Латвию для усиления контроля границы с Беларусью. Помимо двух патрулей, 14 июля будет отправлено также транспортное средство. Операция продлится до 1 декабря, сообщили во вторник радионовости ERR.

Агентство Евросоюза по контролю внешних границ Frontex обратилось к странам-членам ЕС с просьбой оказать Латвии и Литве помощь в пограничном контроле, так как поток нелегалов, прибывающих из Беларуси, в последние дни резко увеличился.

На прошлой неделе Литва ввела режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью. По данным литовских политиков, речь идет об организованной операции.

В среду, 7 июля, помогать литовским пограничникам отправятся и 10 представителей Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

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