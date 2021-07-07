Bloomberg: Российские хакеры взломали сервера Республиканской партии США 7.07.2021, 8:58

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В Национальном комитете партии сообщили, что хакеры не получили доступа к важной информации.

В 2016 году этих же хакеров во взломе серверов Национального комитета Демократической партии.

Хакеры, которые могут быть связаны с российской разведкой, взломали сервера Национального комитета Республиканской партии США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что кибератака произошла на прошлой неделе. По данным журналистов, авторы кибератаки — хакеры из группировки, известной как АРТ 29 и Cozy Bear.

В 2016 году США обвинили этих же хакеров во взломе серверов Национального комитета Демократической партии.

В начале 2021 года этих же людей обвинили в масштабной атаке на компанию SolarWinds.

В то же время, в Национальном комитете Республиканской партии сообщили, что хакеры не получили доступа к серверам. В партии сообщили, что пока нет никаких признаков, что какие-то данные были скомпрометированы.

В апреле США ввели против России санкции, в том числе и из-за масштабной кибератаки на американские правительственные учреждения, использующие программное обеспечение SolarWinds.

Среди прочего, во время саммита в Женеве Байден и Путин обсуждали кибербезопасность. Тогда глава Белого дома сказал, что передал главе Кремля список из 16 объектов критической инфраструктуры, хакерские атаки на которые могут стать поводом для ответных действий.

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