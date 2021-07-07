Виктора Бабарико перевели в СИЗО № 1 2 7.07.2021, 19:17

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Виктор Бабарико

Фото: babariko.by

Главный соперник Лукашенко находился до этого в СИЗО КГБ.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» и претендент на пост президента страны Виктор Бабарико днем 6 июля был переведен из СИЗО КГБ в СИЗО-1 в Минске, сообщает телеграм-канал политика со ссылкой на адвоката Дмитрия Лаевского, который встречался с подзащитным.

Перевод произошел после того, как утром 6 июля лукашенковский Верховный суд приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Вину Бабарико не признал в полном объеме.

После оглашения приговора Лаевский сообщил журналистам, что защита намерена обжаловать приговор в порядке надзора, а также поставить вопрос о нарушении прав Бабарико перед Комитетом ООН по правам человека.

Судебное разбирательство по делу «Белгазпромбанка» длилось более четырех с половиной месяцев. Экс-банкир находится под стражей с 18 июня 2020 года.

Бабарико считался основным соперником Лукашенко на президентских выборах. В ходе прошлогодней кампании команда бывшего банкира собрала свыше 434 тысяч подписей за его выдвижение кандидатом в президенты (для регистрации достаточно собрать 100 тысяч), однако в регистрации ему было отказано.

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