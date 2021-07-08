В Дубае на территории порта прогремел мощный взрыв

В Дубае на территории порта прогремел мощный взрыв1
- 8.07.2021, 9:10
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ЧП произошло на стоящем на якоре судне.
В Дубае прогремел мощный взрыв, предположительно, на территории нефтехранилища в порту Джебель-Али, пишет арабская газета "Аль-Араби аль-Джадид" (перевод — ria.ru).
Как сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, это произошло на стоящем на якоре судне.
"Департамент гражданской обороны Дубая в настоящее время занимается проблемой пожара, вызванного взрывом контейнера на борту корабля в порту Джебель-Али", — подтвердило правительство эмирата. Сообщение опубликовала его пресс-служба в Twitter.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщают власти, пожар удалось взять под контроль.