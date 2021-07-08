CNN: Найден лучший способ победить штамм «Дельта» 1 8.07.2021, 9:45

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Американское издание обратило внимание на слабые места новой разновидности коронавируса.

В июле 2020 года пандемия covid-19 утихла во многих районах США, успокоив душу страны и вселив некоторую надежду на почти нормальную осень с социальной близостью во всей ее полноте.

Но к сентябрю прошлого года все изменилось: возобновились занятия в школе, погода начала загонять нас обратно в дома, и появились новые штаммы вируса. Вот так запросто мы вернулись к началу, когда вакцины еще не было, а впереди было еще больше проблем, пишет журналист CNN Кент Сепковиц (перевод — inosmi.ru).

Перенесемся опять в июль 2021 года, и обстановка в большинстве штатов снова спокойная. Заболеваемость значительно снизилась, уровень вакцинации значительно вырос, и многие говорят о почти нормальной осени — или, по крайней мере, было много разговоров о некоей нормализации в ближайшее время.

Теперь у нас есть штамм covid-19 «Дельта», последний эволюционный переход коронавируса к все более трансмиссивным штаммам. Он стремительно ворвался в Европу и Азию, а также во все страны мира, и прочно обосновался в США, учитывая, что на его долю приходится более половины всех новых случаев инфицирования.

Возможно, возвращаться к прежней жизни уже и небезопасно.

Даже с учетом этого последнего наступления вирусной инфекции ситуация все равно не должна быть такой уж плохой. На данный момент исследования показывают, что с «дельта»-штаммом можно бороться с помощью современных вакцин на основе матричной РНК, выпускаемых компаниями «Пфайзер» (Pfizer) и «Модерна» (Moderna), но его контагиозность означает, что вакцинироваться должны все, включая подростков и (как только будет доказана безопасность) детей младшего возраста.

Речь идет и о тех, кто не доверяет вакцинам и не желает делать прививку. Возможно, убедить людей помогут сообщения о том, что штамм «Дельта» особо опасен для населения с низким уровнем вакцинации, и боязнь местных вспышек заболевания.

Штамм «Дельта» служит своего рода стимулом, заставляющим большее количество людей сделать прививку хотя бы для того, чтобы защититься от вируса. Помимо этого он также может «заставить» Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пересмотреть свои действующие рекомендации по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования, следуя примеру Всемирной организации здравоохранения и некоторых регионов США. Например, округ Лос-Анджелес также уже вернулся к масочному режиму в общественных местах, независимо от того, вакцинирован ли человек или нет.

И в подтверждение необходимости этого Израиль, где показатель вакцинации один из самых высоких в мире (и где используются высокоэффективные вакцины на основе матричной РНК) на фоне дальнейшего распространения штамма «Дельта» сообщил о росте числа случаев заболеваемости. Хотя в большинстве случаев «Дельта» поражает молодых людей, которые еще не были вакцинированы, случаи заболевания, в том числе в тяжелой форме, наблюдаются и среди полностью вакцинированных взрослых, что заставило власти страны рассмотреть вопрос о повторном введении более жестких ограничений.

Решения, которые предстоит принять центрам CDC, не только трудны, но и наверняка вызовут критику. Несмотря на быстро меняющуюся ситуацию, центры CDC, на данный момент, похоже, не собираются ничего менять, что вызовет недовольство тех, кто считает, что необходимы жесткие ограничения, и именно сейчас. Но страна и мир устали от безрадостной жизни в условиях масочного режима и ограничений. Снова заполнены бейсбольные стадионы, открылись концертные залы и театры — и многие опять начали работать в обычном режиме.

Если сказать, что мы все должны вернуться к нудному существованию в условиях жесткого карантина, жить, словно кроты, носить маски и соблюдать крайние меры предосторожности, многие сочтут это признанием того, что в условиях борьбы с пандемией в стране центры CDC действовали неправильно. Только на этот раз уже нельзя будет свалить вину ни на Джареда Кушнера (Jared Kushner), ни на некомпетентность Дональда Трампа (Donald Trump), ни даже на вмешательство администрации президента Трампа.

Более того, работников нынешних Центров CDC (являющихся главным объектом нападок тех, кто считает, что гонца, принесшего дурную весть, надо убивать) некоторые уже выставляют сборищем некомпетентных функционеров, кучкой заматерелых бюрократов, которые вместо того, чтобы помочь сбитым с толку гражданам разобраться в том, как жить спокойно, не подвергаясь опасности, торжественно переходят от одного бессмысленного заседания к другому. Порой их реакция выглядит хуже, чем сама болезнь.

Но вот в чем дело — новые факты, новая действительность требуют новых ответных действий, а количество новых фактов ежедневно растет.

В процедурной теледраме в духе «плаща и кинжала» эта новая информация о последствиях очень заразного штамма «Дельта» была бы воспринята как «серьезный прорыв». Но в реальном мире руководства системой общественного здравоохранения попытка скорректировать действия с учетом новых фактов почему-то считается проявлением нерешительности, трусости, бюрократической демагогией, недомолвками и сокрытием истинного положения вещей.

Безусловно, штамм «Дельта», последний в серии все более контагиозных штаммов covid-19, изменил основные представления об этой пандемии. Как мы видим, чрезвычайно контагиозный штамм в действительности может начать поражать отдельных представителей населения даже с высоким уровнем вакцинации, что наблюдается в Израиле.

Это — пример действующей эволюции. В начале пандемии вирус ввел экспертов в заблуждение, «перехитрил» их, продемонстрировав неожиданный способ распространения: контагиозность до появления симптомов, а также необычно большое число людей с абсолютно бессимптомной, но заразной инфекцией. Обуздать его помогло введение первого пакета рекомендаций — проведение массового тестирования и социальное дистанцирование в сочетании с соблюдением масочного режима.

Но эта тактика, вероятно, вызвала давление эволюционного отбора, которое способствовало мутации вируса и появлению штамма B. 1.1.7 или «Альфа», варианта, характеризующегося более быстрым распространением, которым начали заражаться те, кто ищет легких путей, носившие маски и соблюдавшие социальную дистанцию. Этот первый набор штаммов, в свою очередь, был укрощен введением в оборот эффективных вакцин.

Теперь вакцины могут оказывать на вирус дополнительное давление эволюционного отбора, отсеивая представителей уязвимых групп населения, способствуя появлению еще более контагиозных штаммов, которые в большей степени способны выделить в толпе наиболее восприимчивого человека, которого найти труднее.

Штамм «Дельта», скорее всего, так или иначе, исчезнет, поскольку в конечном итоге у него закончатся «объекты», представляющие для него легкую добычу. Но по законам эволюции он будет способствовать появлению нового штамма (далее по греческому алфавиту), который придет ему на смену.

Возможно, эти штаммы (прежде чем достичь своего предела) вызовут заболевание с менее выраженными симптомами или, возможно, более тяжелое заболевание. До тех пор, пока остаются восприимчивые к вирусу люди, вирус будет продолжать делать свое бесцельное дело — мутировать и «прыгать» туда-сюда.

Более того, этот алгоритм будет повторяться независимо от того, будут ли обновлены рекомендации центров CDC в отношении масочного режима, социального дистанцирования или возобновления работы и возвращения на рабочие места. Эти рекомендации разрабатывают для того, чтобы помочь большинству людей на протяжении большей части времени, но они никогда не смогут полностью защитить всех людей. Частые обновления могут заострить внимание людей, но даже в этом случае рекомендации в сфере общественного здравоохранения остаются грубым инструментом, и обычно им охотно следуют только те, кто и так уже принимает меры предосторожности.

Учитывая эти слабые места, единственный способ по-настоящему правиться с пандемией — это вакцинировать больше и больше людей. Полиомиелит, оспа, корь и множество других инфекционных заболеваний продолжали наносить огромный вред, пока не появилась вакцина против каждого вируса. Точно так же и этот коронавирус будет преследовать нас до тех пор, пока почти у всех нас не выработается иммунитет — после того, как мы сделаем прививку или переболеем естественным путем.

Хотя во всем мире от коронавирусной инфекции умерло почти четыре миллиона человек, в том числе 605 тысяч в США, убедить треть населения США в необходимости сделать прививку пока не удалось. Несмотря на это, органы общественного здравоохранения продолжают незаметно уклоняться от использования жестких «тактических методов запугивания», хотя совершенно очевидно, что эти методы работают. На самом деле, чтобы увидеть насколько они убедительны, достаточно взглянуть на то, какого успеха достигли ярые противники вакцинации, нагоняющие страх.

Все, теперь достаточно. В наших общих интересах я хотел бы представить свою бесплатную социальную рекламу и при этом извиниться перед штатом Нью-Гэмпшир: «Америка! Живи свободной (от вакцины) и (возможно) умри» (перефразированный официальный девиз штата Нью-Гэмпшир: "Live Free or Die"/"Живи свободным или умри" — прим. перев.)

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