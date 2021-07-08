Так жарко не было 100 лет: где в Беларуси побили вековые рекорды температур 8.07.2021, 9:58

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Жара в июле в Беларуси снова усиливается, но до июньских рекордов пока далеко.

В июне в Беларуси синоптики зафиксировали более +37 жары.

Синоптики рассказали о том, что в Беларуси за последнее время были побиты температурные рекорды столетней давности. Вот где было жарче всего.

Температурные экстремумы в Беларуси были зафиксированы в начале третьей декады июня, пишет БелТА со ссылкой на Александра Беганского, начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета.

- Тогда по большей части Беларуси, за исключением отдельных мест на западе страны, обновились абсолютные максимумы температур воздуха, характерные для этого месяца, - пояснил метеоролог.

В июне в Беларуси стало так жарко, что на некоторых метеостанциях были побиты температурные рекорды, которые держались свыше 100 лет.

- В Борисове и Василевичах, что в Гомельской области, впервые с 1901-го года обновился июньский температурный максимум, а на метеостанции Пинска был побит рекорд далекого 1885-го года, - уточнил Беганский.

Где в Беларуси было жарче всего? Новую рекордную жару июня зафиксировали на метеостанции «Октябрь» на Гомельщине - 23 июня термометры показали там 37,1 градуса.

В целом за первые полгода 2021-го года средняя температура в Беларуси держится в пределах нормы - 4,9 градуса - это установленная многолетняя норма.

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