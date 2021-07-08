Белорус, отдохни! Наталья Радина

8.07.2021, 10:34

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Наталья Радина

Есть хорошие новости.

Поговорила сегодня со старыми друзьями, которые недавно проехались по небольшим городкам и деревням Беларуси. Общее впечатление — сторонников Лукашенко в стране нет. Конечно, встретили какое-то количество, но, говорят, не более одного-двух на населенный пункт.

Так что, когда мы говорим, что «вся страна против Лукашенко», мы совсем не преувеличиваем. Это факт. И 97% против опостылевшего колхозного режима — это реальность.

Вопрос в другом. Как избавиться наконец от этого сумасшедшего пересидента, который удерживает власть, опираясь на трусливых чиновников и распоясавшихся слабовиков? Выходить на улицу пока страшновато, ведь хватают даже за бело-красно-белые майки, зонтики и носки.

Но есть хорошие новости: сопротивляться можно по-разному и способов разрушить диктатуру гораздо больше, чем мы себе представляем. На днях в ряде телеграм-каналов появилось интересное предложение:

«Больше всего режим боится забастовок. Но для частного бизнеса, который обеспечивает более 50 процентов бюджета страны, открытый уход в стачку — малореален. Однако никто не может запретить белорусским предпринимателям уйти в отпуск. Право на отдых еще никто не отменял.

Белорусы! Уходите в отпуск! Закрывайте свои фирмы, магазины, кафе, торговые точки, ставьте на прикол свои такси и езжайте на дачи, на море, выезжайте на природу. Лишим синепалого и его холуев кормовой базы! Всего несколько недель остановки деловой активности и система рухнет».

На следующий день эстафету перехватили рабочие белорусских предприятий. Белорусское объединение рабочих (БОР) поддержало инициативу:

«Пора подниматься с колен. Ведь в странах, где зарплаты и уровень жизни в разы выше, чем в Беларуси, рабочие добились этого сами, отстаивая свои законные права любыми возможными способами».

Совет БОР предложил конкретный план действий по защите прав трудящихся.

Телеграм-канал «Менск разам» также напомнил о роли женщин в белорусской революции и призвал всех готовиться к решительным действиям.

Все мы хотим перемен. Все переживаем за политзаключенных, которые уже почти год находятся в страшных условиях белорусских тюрем. Все устали от того зла, которое ежедневно разрушает наши жизни.

Но ничего не происходит само собой. Никто нам не подарит свободу. Ее надо добиваться: планомерно и упорно.

До свободы в Беларуси всего три шага. Санкции. Забастовки. Протесты.

Санкций мы добились: секторальные ограничения начали вводиться и уже сегодня сильно подтачивают и без того трухлявый режим.

Забастовки — следующий шаг. Начать можно с простого: для частников — уйти в отпуск. Мудрые белорусы знают, что предлагают. Если закроется частный бизнес под вполне невинным предлогом — это будет серьезный удар по диктатуре. Риск — минимален, польза — огромна. А рабочие уже начали подготовку всеобщей забастовки.

Пора выходить из ступора. Часто мы даже не понимаем на что способны. Недавний пример успешной общественной кампании: за несколько месяцев белорусы сняли со счетов миллиарды евро и долларов, лишив банковскую систему значительной части оборотных средств. Лукашисты запаниковали, ведь даже милиционерам стали задерживать зарплату.

Так что мы можем сделать очень многое. Главное — не останавливаться.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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