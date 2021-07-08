Остановка «Гродно-Азота»: не работает цех «Карбамид-3», на проходной резкий запах аммиака 4 8.07.2021, 12:01

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фото: grodnonews.by

Что происходит на предприятии?

По состоянию на утро четверга, один из главных цехов предприятия «Гродно-Азот» «Карбамид-3» продолжает стоять.

Об этом сообщил Стачком ОАО «Гродно-Азот».

«В районе новой проходной резкий запах аммиака (по показателям естественно напишут что все хорошо).

Проблемы с турбиной, запуститься на резервной за всю ночь не получилось», — сообщает Стачком предприятия.

На ОАО «Гродно-Азот» в среду около 11:25 случилась внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси. Ближе к вечеру остановился также «Карбамид-3».

ОАО «Гродно Азот» – одно из крупнейших предприятий Беларуси. Два цеха – «Аммиак-4» и «Карбамид-4» – ушли на капитальный ремонт в июне.

Специалисты считают, что остановка цехов связана с последствиями западных санкций.

Напомним, санкции введены против девяти белорусских предприятий, включая концерн «Белнефтехим», ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим США».

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