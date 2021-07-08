Медики назвали два лучших витамина для долголетия 8.07.2021, 13:16

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После 50 лет их употребление является обязательным.

Часто мы слышим о пользе витаминов, аптеки и магазины здорового питания предлагают нам много всевозможных добавок и БАДов. Но как из огромного разнообразия выбрать самые полезные витамины, которые продлят жизнь, пишет meta.ua.

Медики рекомендуют обратить внимание на витамины B12 и D3, которые крайне необходимы стареющему организму. С возрастом наш организм не может усваивать эти витамины из растительных продуктов. Поэтому даже при правильном питании, вполне вероятно, что человек будет испытывать дефицит этих компонентов.

При достаточном употреблении мяса мы получаем витамин B12. Однако после 50 лет возникает проблема с его усвоением, так как с возрастом желудок производит меньше кислоты. Дефицит этого компонента связан с низким уровнем энергии, анемией, депрессией и деменцией.

Нехватка витамина D3 влияет на здоровье кожи, настроение и состояние иммунной системы. Лучшим источником этого вещества являются солнечные лучи, однако с возрастом ультрафиолетовое излучение может провоцировать рак кожи.

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