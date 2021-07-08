В Индии ушли в отставку сразу 12 министров
- 8.07.2021, 14:30
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Пост оставили в том числе министр здравоохранения и информационных технологий.
В Индии сразу 12 министров сложили полномочия. Об этом сообщает BBC в четверг, 8 июля.
Кадровые перестановки в правительстве произошли на фоне критики из-за неэффективной борьбы с пандемией и нестабильной экономики.
«12 членов кабинета министров, включая министров информационных технологий и здравоохранения, ушли в отставку перед перестановками, чтобы уступить место своим коллегам», - сказано в материале.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди ввел в свое правительство 36 новых министров с момента его прихода к власти в 2014 году.
При этом в новом правительстве будет 77 министров, хотя раньше их было 52. Кадровые изменения произошли на фоне критики правительства из-за неэффективной борьбы с пандемией и нестабильной экономики.
Среди ушедших в отставку были министр здравоохранения Харш Вардхан и министр юстиции и информационных технологий Рави Шанкар Прасад.
Напомним, что ранее в Индии количество смертей от коронавируса превысило 400 тысяч. Эти цифры на самом деле могут быть гораздо выше, поскольку многие смерти в Индии не регистрируются официально.