Ученые: Одна из мутаций коронавируса нашла способ обходить антитела 3 8.07.2021, 16:33

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Она обнаружена в США.

Мутация коронавируса "эпсилон", обнаруженная в Калифорнии, научилась обходить антитела. Исследование ученых Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology опубликовано в журнале Science.

Специалисты нашли у нового штамма SARS-CoV-2 три мутации в критически важных участках спайкового белка, который вирус использует для сцепки с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. Одно из этих изменений повлияло на рецептор-связывающий участок "шипа" коронавируса. Другие две мутации реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка. Благодаря этим метаморфозам коронавирус "научился" нейтрализовать моноклональные антитела, которые вырабатываются после прививки вакцинами Pfizer и Moderna.

Спайковые мутации штамма "эпсилон" таким же образом обходят естественные антитела, возникающие у человека после заражения коронавирусной инфекцией, утверждают ученые.

По оценкам специалистов, эффективность вакцин Moderna и Pfizer по отношению к "калифорнийскому" варианту SARS-CoV-2 снизилась на 50-70%.

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