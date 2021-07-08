Apple установила рекорд стоимости акций 8.07.2021, 16:44

Корпорация является самой дорогой публично торгуемой компанией в мире.

Цена акций американской компании Apple установила новый рекорд. По итогам торгов 7 июля она выросла до 144,57 долларов. Рыночная стоимость корпорации теперь составляет 2,4 трлн долларов, пишет korrespondent.net.

В конце января акции Apple достигли пика, а потом их цена начала снижаться вплоть до наиболее низких значений в марте. После этого стоимость акций вновь начала расти.

С начала 2021 года акции компании поднялись в цене на 8,9%.

Отмечается, что 2 августа 2018 года Apple стала первой публичной компанией, которая достигла отметки капитализации в один триллион долларов. Чуть более года спустя рыночная стоимость компании составила уже два триллиона долларов.

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