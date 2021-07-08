Бывшая команда tut.by запускает новое медиа

Бывшая команда tut.by запускает новое медиа2
- 8.07.2021, 16:56
- 2,072
Журналисты будут работать за границей.
После разгрома портал tut.by появился в новом формате и по новому адресу Zerkalo.io. Журналисты будут работать за границей, повестка останется белорусской с акцентом на общественно-политическую жизнь.
Соцсети tut.by теперь станут соцсетями Zerkalo.io, со временем они поменяют названия.
18 мая 2021 года власти опечатали офис tut.by, задержали всех, кто там находился, и заблокировали доступ к сайту. Под стражей до сих пор находится 15 человек: действующие и бывшие сотрудники издания. В их отношении заведено уголовное дело.