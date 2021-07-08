Неадекватный судья Александр Волк оштрафовал минчанку за белый лист бумаги на окне 6 8.07.2021, 19:26

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Александр Волк

Белые листы бумаги женщина размещает по всему дому, чтобы выучить английский язык.

Суд Советского района Минска 8 июля оштрафовал 36-летнюю Анастасию Емельянову на 50 базовых величин (1450 рублей) за вывешенный на окне 12-го этажа белый лист бумаги, сообщает правозащитный центр «Весна».

Протокол по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) на женщину был составлен 15 июня. Ее обвинили в «пикетировании путем размещения на окне 12-го этажа белого листа бумаги».

Емельянова утверждает, что лист на окне не висел даже 9 мая. Белые листы бумаги женщина размещает по всему дому, чтобы выучить английский язык. На них она пишет перевод слов, чтобы быстрее их запомнить. По словам Емельяновой, она работает дома, стол с компьютером стоит на балконе, поэтому она и там вешает переводы на бумаге, чтобы смотреть в перерыве между работой.

Судья Советского района Александр Волк во время суда прочитал все слова на тех листах бумаги, которые забрали дома у Емельяновой. В письменных материалах дела есть фотографии окон квартиры, но она не уверена, что это ее окна. На этих фотографиях нет номера дома, поэтому его дописали сотрудники милиции.

В результате судья Александр Волк посчитал вину Емельяновой полностью доказанной и оштрафовал женщину на 1450 рублей (50 базовых величин).

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