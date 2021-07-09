Убийство президента Гаити: отряд состоял из 26 человек

Убийство президента Гаити: отряд состоял из 26 человек4
- 9.07.2021, 7:31
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Арестованы только шесть из них.
В группировку, члены которой убили президента Гаити Жовенеля Моиза, входили 26 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиаса Пьера.
Как заявил глава полиции Гаити Леон Чарльз местному радио, семерых подозреваемых в убийстве Моиза застрелили, еще шестеро человек были арестованы.
По словам Пьера, по подозрению в убийстве Моиза задержаны двое американцев гаитянского происхождения. Одного он назвал Джеймсом Соледжесом, имя второго не раскрыл.
В ночь на 7 июля неизвестные пробрались в частную резиденцию президента страны Жовенеля Моиза и застрелили его. В Моиза выстрелили по меньшей мере 12 раз. Первую леди Гаити Мартин Моиз доставили в больницу Флориды с ранениями, сейчас она в стабильном состоянии.