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Убийство президента Гаити: отряд состоял из 26 человек

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  • 9.07.2021, 7:31
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Убийство президента Гаити: отряд состоял из 26 человек
Фото: Carl Juste/Miami Herald/AP

Арестованы только шесть из них.

В группировку, члены которой убили президента Гаити Жовенеля Моиза, входили 26 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиаса Пьера.

Как заявил глава полиции Гаити Леон Чарльз местному радио, семерых подозреваемых в убийстве Моиза застрелили, еще шестеро человек были арестованы.

По словам Пьера, по подозрению в убийстве Моиза задержаны двое американцев гаитянского происхождения. Одного он назвал Джеймсом Соледжесом, имя второго не раскрыл.

В ночь на 7 июля неизвестные пробрались в частную резиденцию президента страны Жовенеля Моиза и застрелили его. В Моиза выстрелили по меньшей мере 12 раз. Первую леди Гаити Мартин Моиз доставили в больницу Флориды с ранениями, сейчас она в стабильном состоянии.

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