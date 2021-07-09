«Где мои деньги?»: белорусы месяцами не могут вернуть бонусы, списанные в сервисе ByCard 9.07.2021, 7:55

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Вот такие чудеса.

У билетного оператора ByCard есть универсальный билет — подарочный сертификат с бонусными баллами, за которые можно купить билеты в кино, на концерты, спортивные мероприятия и так далее. На сайте говорится, что подарочная карта ByCard имеет преимущества над предложениями конкурентов, а сам сертификат «может принести много позитивных эмоций, которыми хочется поделиться с остальными».

В Onliner написали сразу несколько человек, у которых действительно бурлят эмоции, но далеко не положительные.

Проблема возникла давно и до сих пор не решена. Еще в 2018 году Дмитрий на работе выиграл две подарочные карты ByCard. Одну удачно оприходовал, а вот со второй возникли проблемы. Когда в начале этого года решил ее использовать, то обнаружил, что нет доступа к личному кабинету.

— В группе во «ВКонтакте» я узнал, что эта проблема глобальная и возникла примерно в ноябре 2020 года. С тех пор у меня пропал доступ в личный кабинет и нет возможности воспользоваться баллами либо забрать деньги. Я вел переписку с ByCard, в последний раз писал им 21 июня, но толку от этого никакого.

Надежда потеряла 50 рублей — именно на такую сумму ей досталась карта ByCard от коллег на 8 марта. Купить билет так и не удалось. А вот Алексей получил баллы другим способом.

— Года три назад я покупал два билета на «Симфоническое кино», и у меня не получилось поехать на концерт. Сдал билеты и получил вместо денег бонусы на 45 рублей — это же 450 тысяч старыми. Они у меня висели как баллы в личном кабинете. Я не переживал и думал, что когда-нибудь куплю другой билет. А когда решил это сделать и зашел в личный кабинет, то увидел, что у меня вообще нет такого раздела, как баллы. В группе «ВК» я прочитал, что у людей пропали баллы на гораздо большие суммы.

Алексей не смог дозвониться в техподдержку. Начал писать на почту — ответили, что нужно заполнить форму, что молодой человек и сделал. Ему ответили, что в очереди на возврат баллов он 570-й. Поскольку сумма небольшая, судиться в билетным оператором парень не будет. Тем не менее он очень недоволен, да и кому было бы приятно потерять 45 рублей?

— Где мои деньги, они пропали? Раньше в личном кабинете я мог оплатить билеты баллами. А сейчас захожу в личный кабинет, и там ничего нет. Моих денег просто нет, их никак не отследить. Я довольно часто покупаю билеты и сейчас пользуюсь сервисами других билетных операторов, с которыми нет никаких проблем.

ByCard: компания постепенно восстанавливает накопленные баллы

Мы попросили компанию ByCard дать комментарий по данной ситуации, и вот какой ответ нам прислали.

«В связи с переходом сайта на новую платформу в ноябре 2020 года часть информации перенести не удалось, вследствие чего на новом сайте не отображаются баллы, которые были начислены ранее. По мере поступления обращений от клиентов, которые столкнулись с данной проблемой, компания постепенно восстанавливает накопленные баллы на учетные записи клиентов».

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