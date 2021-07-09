На Россию надвигается пандемия банкротств 2 9.07.2021, 8:46

4,692

«Локомотивом» стали три сектора экономики.

В России впервые за четыре года начало расти число корпоративных банкротств.

За январь-июнь несостоятельными были признаны 4918 юридических лиц, следует из данных Федресурса.

По сравнению с прошлым годом их число выросло на 9,2%, но осталось ниже докризисного 2019 года, когда за январь-июнь обанкротились больше 6 тысяч компаний.

Бизнесу помогают проведенные банками внесудебные реструктуризации кредитов, отмечает руководитель Федресурса Алексей Юхнин. А кроме того, статистику «подправляет» ужесточение практики в части субсидиарной ответственности, когда по долгам предприятия расплачивается собственник.

Хотя пока фактически банкротств меньше, чем до пандемии, оптимистичные цифры не полностью отражают ситуацию. В среднем длительность рассмотрения дел о банкротстве в России составляет 7-9 месяцев месяцев, а мораторий, введенный на период пандемии, отменили только 7 января.

С тех пор кредиторы сообщили о намерении обанкротить 15955 должников. Это на 29,6% больше, чем годом ранее, и на 14,6% выше показателя, чем за первую половину докризисного 2019 года.

Мораторий не спас бизнес от краха, а лишь отсрочил его, и в третьм-четвертом квартале можно ожидать всплеск «отложенных» банкротств, прогнозируют аналитики Coface.

«Судя по числу намерений, во второй половине года мы действительно увидим некоторое ускорение роста», - соглашается Юхнин.

По данным Росстата, на конец апреля 6,066 тысячи российских юрлиц имели просроченную кредиторскую задолженность общим объемом 3,999 триллиона рублей.

Из них 2,666 триллиона компании задолжали собственным поставщикам, а еще 90,8 млрд - государству, включая налоги (на 56,8 млрд рублей) и платежи во внебюджетные фонды (34 млрд).

Из 35,5 триллиона корпоративных кредитов, по данным ЦБ, просрочены были 7%, или 2,863 трлн рублей.

«Третья волна пандемии, из-за которой российским властям за последние несколько недель пришлось ужесточить карантинные меры в ряде регионов, на данный момент остается одним из главных рисков, омрачающих перспективы восстановления национальной экономики на текущий год», - отмечает генеральный директор Coface Россия Василий Чекулаев.

Уже в первом квартале в ряде секторов был зафиксирован резкий рост просроченных платежей: это здравоохранение и фармацевтика (+360%) и нефтехимия (+19,8%).

Очевидно, что на дальнейшей динамике прибыли в экономике отразятся возможные новые административные ограничения, отмечает эксперт «Центра развития» ВШЭ Алексей Кузнецов.

В зоне риска - транспорт (все виды пассажирских перевозок), сфера гостеприимства (как гостиницы, так и рестораны), а также индустрия развлечений, указывает он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».