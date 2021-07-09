Премьер Литвы потребовала освобождения всех белорусских политзаключенных
- 9.07.2021, 8:51
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Вести дискуссии с режимом на прежних условиях никто не будет.
Вести диалог с официальным Минском на прежних основаниях невозможно. Об этом на брифинге с находящимся в Литве с визитом премьером Испании Педро Санчесом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает ТАСС.
"Хотелось бы верить, что ни у кого не осталось иллюзий, что можно вернуться к таким дискуссиям с Минском, какие были раньше", — сказала она.
"Все политзаключенные должны быть освобождены, а в стране организованы свободные, демократические выборы с тем, чтобы ни Кремль, ни Брюссель, ни Вильнюс или Мадрид, а граждане Беларуси могли решить, каким путем идти их стране", — добавила Шимоните.