Премьер Литвы потребовала освобождения всех белорусских политзаключенных 9.07.2021, 8:51

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Ингрида Шимоните

Вести дискуссии с режимом на прежних условиях никто не будет.

Вести диалог с официальным Минском на прежних основаниях невозможно. Об этом на брифинге с находящимся в Литве с визитом премьером Испании Педро Санчесом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает ТАСС.

"Хотелось бы верить, что ни у кого не осталось иллюзий, что можно вернуться к таким дискуссиям с Минском, какие были раньше", — сказала она.

"Все политзаключенные должны быть освобождены, а в стране организованы свободные, демократические выборы с тем, чтобы ни Кремль, ни Брюссель, ни Вильнюс или Мадрид, а граждане Беларуси могли решить, каким путем идти их стране", — добавила Шимоните.

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