В Софии начинается двухдневный саммит стран «Троеморья» 9.07.2021, 8:56

В мероприятии примут участие президент Польши и делегации из Болгарии, Греции, Франции, Германии, Великобритании, Японии и США.

В Софии начинается двухдневный саммит стран «Троеморья» с участием президента Польши Анджея Дуды. В мероприятии также примут участие делегации из Болгарии, Греции, Франции, Германии, Великобритании, Японии и США, сообщает русская служба «Польского радио».

Саммит в Софии станет площадкой для консультаций как внутри инициативы «Троеморья», так и с представителями других дружественных стран, - сообщил в преддверии встречи глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Речь пойдет об оживлении экономики посредством масштабных государственных инвестиций и освоения средств из бюджета ЕС. Это вписывается в стратегию «Троеморья», как и налаживание трансатлантических связей с новой администрацией США. Еще одним ключевым вопросом станет энергетическая трансформация. Мы все стремимся к дружелюбной по отношению к климату экономике, но у региона «Троеморья» в этом контексте есть своя специфика», - сказал Кшиштоф Щерский.

В ходе пребывания в Софии президент Анджей Дуда, помимо участия в саммите «Троеморья», также встретится с президентами Греции и Болгарии и делегацией американских конгрессменов.

Напомним, инициатива «Троеморья» объединяет двенадцать стран Центральной и Восточной Европы и направлена на укрепление экономических, инфраструктурных и политических связей в регионе.

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