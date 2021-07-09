В Беларуси долги дебиторов побили исторический рекорд 9.07.2021, 10:16

2,052

Никогда ранее задолженность не была такой огромной.

Дебиторская задолженность — это обязательства партнеров предприятия, которые по тем или иным причинам не исполнены на отчетную дату. Если к тому же пропущены сроки возврата ресурсов по договору, то дебиторка считается просроченной, пишет сайт banki24.by.

На 1 мая 2021 года дебиторка крупных и средних предприятий страны составила 51,732 млрд BYN. Это максимальный объем задолженности дебиторов за весь период замеров по актуальной методике.

Наличие крупной дебиторки создает для многих предприятий определенные проблемы. Ведь ресурсы оказываются временно «заморожены» в распоряжении дебиторов, тогда как альтернативно они могли быть пущены в развитие производства.

С начала года дебиторка флагманов выросла на 3,2%. При этом за предыдущую пятилетку (2016—2020 гг.) размер дебиторки совокупно подскочил на 85,8%.

Наиболее значительный рост дебиторки за последние годы состоялся в 2020 году (+21,2%). Увеличению задолженности способствовала девальвация белорусского рубля. Дело в том, что часть обязательств дебиторов номинирована в валюте и ослабление «зайчика» при прочих равных условиях влечет за собой рост долгов в рублевом эквиваленте.

Для дебиторки в Беларуси характерна значительная доля проблемных обязательств. На 1 мая она достигла 15,4%, что в денежном выражении соответствовало 7,962 млрд BYN.

Основной объем просрочки формируется у флагманов промышленности — 4,694 млрд BYN. Среди отраслей промышленности по объему проблемных долгов дебиторов безусловно лидировали энергетика (1,331 млрд BYN) и пищепром (1,019 млрд BYN).

В пищепроме доля просрочки составила 17,3%, в энергетике — 32,7%. То есть по факту каждый третий рубль дебиторов энергетики имел пропущенные сроки возврата.

Среди территорий по сумме просроченной дебиторки лидировал Минск (2,284 млрд BYN). на втором месте находилась Минская область (1,761 млрд BYN), на третьем — Гомельская область (1,211 млрд BYN).

В свою очередь, в Минской области по объему просроченной дебиторки лидировали флагманы Минского района (619,9 млн BYN), Жодино (265,8 млн BYN), Солигорского района (247,2 млн BYN).

В Гомельской области первые позиции по проблемной дебиторке занимали флагманы Гомеля (757,5 млн BYN) и Жлобинского района (102,3 млн BYN).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».