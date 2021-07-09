Российский эксперт о решении Лукашенко: Ты немножко с ума сошел, ты тут будешь нам перекрывать транзит? 18 9.07.2021, 10:49

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Две трети этого транзита – российские.

Появилась информация, что Лукашенко может запретить транзит европейских товаров в Россию через Беларусь, что приведет к существенному повышению цен в РФ.

Складывающуюся ситуацию для Радио «Комсомольская Правда» прокомментировал российский политолог, публицист и журналист Георгий Бовт.

«Мы оказались в одной лодке или, если хотите, в западне с Лукашенко. Потому что у него положение отчаянное. Секторальные санкции очень жесткие и серьезные. И белорусская экономика сейчас пойдет на снижение довольно резкое. Транзит играл в ней довольно большую роль. Две трети этого транзита – российские», — отметил политолог.

«По поводу транзита его никто не одернул до сих пор. Не покрутил пальцем у виска и не сказал: Александр Григорьевич, ты немножко с ума сошел. Что ты тут будешь нам перекрывать транзит?», — добавил он.

При этом Бовт подтвердил, что в случае запрета транзита логистика поступления товаров потерпит серьезные изменения, а это существенно скажется на конечной цене товаров.

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