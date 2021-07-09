Мир атакует более заразный штамм коронавируса «Эпсилон»: как от него защититься 9.07.2021, 14:49

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фото: adobestock

«Эпсилон» бушует в США, но вскоре может добраться до Европы.

Вслед за Дельта-штаммом мир атакует новый, еще более заразный вариант коронавируса – Эпсилон. По словам ученых, он может почти полностью нейтрализовать эффективность имеющихся вакцин, пишет obozrevatel.com.

Количество инфицированных в США стремительно растет, и уже очень скоро новый штамм появится в Европе.

Чем опасна новая мутация коронавируса и как от нее защититься?

Что говорят об Эпсилоне?

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что новый штамм имеет три мутации белка-шипа. Их коронавирус использует для проникновения и заражения клеток человека. Но дело в том, что такие мутации могут быть устойчивыми к антителам, которые вырабатываются в организме вакцинами Pfizer и Moderna.

Эффективность текущих прививок может быть снижена на 50-70% по сравнению со штаммом, который впервые был обнаружен в мае 2020 года.

Кроме того, эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что калифорнийский штамм не только не восприимчив к антителам, но и отличается повышенной заразностью.

Количество больных растет

Примерно 97% случаев заражения Эпсилоном пока зарегистрированы в США, причем более половины – в Калифорнии (отсюда и название). Однако количество инфицированных в данный момент стремительно растет, и, вероятнее всего, уже очень скоро новый штамм появится и в Европе.

Так, к примеру, считают в правительстве Франции. Власти опасаются, что уже на следующей неделе суточный прирост новых случаев COVID-19 может достичь 15-20 тысяч случаев.

Делать прививки все равно нужно

Кандидат медицинских наук Валентина Макаренко отметила, что смертность новый штамм не повышает, поэтому опасаться пока что не стоит.

"Новый штамм будет высококонтагиозным (более заразным – Ред.), но при этом не будет вызывать осложнений. Возможно, вакцина не защитит, но она даст возможность избежать серьезных осложнений. В случае с Pfizer это около 92%. Фактически, люди, которые получат прививку, будут переносить легче это заболевание", – отметила она.

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