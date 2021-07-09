Большинство украинцев поддерживает требование репараций от России 10 9.07.2021, 15:45

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Появились результаты опроса.

Более половины граждан Украины поддерживает идею требования репараций от России за преступления советского режима. За это выступает более 55% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, проведенного по заказу "Фонда Демократические инициативы имени Илько Кучерива".

Сообщается, что 55,3% опрошенных поддерживают (36,2% полностью и 19,1% частично) идею выдвижения требований к России за преступления сталинского режима: депортацию украинцев и крымских татар. Не поддерживают 35,7%. Больше приверженцев такого решения в западных областях (66,7%), меньше всего - на Донбассе (33,5%).

Кроме того, 61% опрошенных поддерживает (34,5% полностью и 26,6% частично) идею выдвижения требований к Германии за преступления нацистского режима. Не поддерживают такую идею 31,5% опрошенных. Эта идея имеет поддержку абсолютного большинства во всех макрорегионах страны.

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