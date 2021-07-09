Израиль ввел для своих граждан запрет на посещение Беларуси 1 9.07.2021, 16:39

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Запрет будет действовать до 25 июля, но может быть продлен.

Министерство здравоохранения Израиля с 12 июля вносит Беларусь в список стран с максимальным риском заражения коронавирусом. Израильтянам запрещено посещать государства из этого перечня.

Как сообщают «Вести», запрет будет действовать до 25 июля, но может быть продлен в зависимости от ситуации с заболеваемостью в Беларуси.

Помимо Беларуси, гражданам Израиля запрещено посещать Россию, Аргентину, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику, Узбекистан.

А с 16 июля все вернувшиеся в Израиль из-за границы должны быть изолированы на 24 часа или до получения отрицательного результата анализа на коронавирус.

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