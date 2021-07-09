Израиль ввел для своих граждан запрет на посещение Беларуси

Израиль ввел для своих граждан запрет на посещение Беларуси1
- 9.07.2021, 16:39
- 2,466
Запрет будет действовать до 25 июля, но может быть продлен.
Министерство здравоохранения Израиля с 12 июля вносит Беларусь в список стран с максимальным риском заражения коронавирусом. Израильтянам запрещено посещать государства из этого перечня.
Как сообщают «Вести», запрет будет действовать до 25 июля, но может быть продлен в зависимости от ситуации с заболеваемостью в Беларуси.
Помимо Беларуси, гражданам Израиля запрещено посещать Россию, Аргентину, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику, Узбекистан.
А с 16 июля все вернувшиеся в Израиль из-за границы должны быть изолированы на 24 часа или до получения отрицательного результата анализа на коронавирус.