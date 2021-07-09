Литовский депутат призвал задействовать армию для защиты границы с Беларусью 9.07.2021, 17:05

Депутат Сейма Литвы назвал нелегальных мигрантов «зелеными человечками».

Литовские политики озабочены увеличением потока мигрантов со стороны Беларуси. По данным литовской погранслужбы, на границе с начала года до 9 июля было задержано более 1500 нарушителей, в том числе более 880 в июле. Большую часть из них составляют граждане Ирака.

Тема обсуждалась в передаче «Тема на Delfi». Литовский портал приводит основные высказывания политиков по мигрантской теме. Советник премьер-министра Литвы Роландас Крищюнас сообщил, что правительство и МИД прорабатывают возможности возвращения части мигрантов в Ирак и хотят подключить к этому структуры Евросоюза, а также добиться солидарного распределения беженцев в другие страны ЕС. Он добавил, что важно снижать привлекательность Литвы для мигрантов.

«Когда это место станет непривлекательным, сами мигранты захотят вернуться назад. Они могут сделать это в любой момент. (…) Сейчас людей вводят в заблуждение. Им, вероятно, рассказывают, как отсюда легко пробраться в другие страны ЕС. (…) Мы должны всеми силами снизить привлекательность», — цитирует его портал.

Депутат Аудронюс Ажубалис приравнял мигрантов к «зеленым человечкам». По его мнению, они приезжают исключительно по экономическим мотивам и не могут претендовать на статус беженца.

«Все — экономические мигранты. Я бы назвал их сообщниками преступной деятельности», — сказал он.

Предложения Крищюнаса депутат назвал безуспешными, так как тысячи мигрантов в результате кризиса 2015-16 годов остались в Европе. По его мнению, армия должна встать на защиту границы и отгонять мигрантов.

«Линас Линкявичюс говорил, что пограничники молодцы. Но, вы знаете, они обязаны принимать прошения об убежище. Если бы границу охраняли армия и добровольцы, стрелки, они бы отправили пришельцев назад. Это было бы законно, поскольку они не уполномочены принимать заявки на убежище. Я не думаю, что ускорение рассмотрения процедуры предоставления статуса беженцев решит проблему. (…) Литва должна стать первопроходцем. Если мы будем оценивать их как участников гибридной войны, конечно, это противоречит директивам, но, может, пора менять директивы об убежище», – сказал Ажубалис.

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс также видит в миграционных потоках элементы гибридной агрессии.

«Сейчас видим, что этих мигрантов используют как оружие. Сам Лукашенко это не скрывает. Наркотики также везут, фиксируется рост потока. Все это интенсивное использование методов гибридной войны», — сказал он.

Правда, по словам Линкявичюса, мигрантов нужно не отгонять, а депортировать, что станет сигналом для других.

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