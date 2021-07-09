Тропический шторм «Эльза» обрушился на Нью-Йорк 9.07.2021, 19:05

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В штате Нью-Йорк и на юго-востоке Новой Англии возникла опасность появления торнадо.

Быстро продвигающийся по Восточному побережью США тропический шторм «Эльза» в пятницу утром обрушился на Нью-Йорк проливными дождями и сильными ветрами, передает «Голос Америки».

Как сообщили в Национальном центре по ураганам, максимальная скорость ветра в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде составляла 85 км/ч. Минувшей ночью, когда шторм находился в прибрежном штате Нью-Джерси, скорость ветра достигала 126 км/ч, что, по всей видимости «связано с близлежащими торнадо», сообщили в центре.

Сильные дожди вызвали потенциальную опасность нарушения дорожного движения в Нью-Йорке и близлежащих населенных пунктах, которые уже пережили в четверг сильные дожди, затопившие дороги и как минимум одну станцию метро. В пятницу в некоторых районах города выпало до 15 см осадков.

Как предупредили метеорологи, в пятницу утром в районе Лонг-Айленда и на юго-востоке Новой Англии ожидались два торнадо.

Шторм привел к гибели одного жителя Флориды в среду. «Эльза» также вызвала разрушительный торнадо в Джорджии.

Предупреждение о тропическом шторме в пятницу утром действовало для Восточного побережья от Нью-Джерси до Массачусетса. По словам синоптиков, «Эльза» двигается на северо-восток со скоростью 50 км/ч.

Общее количество осадков в среднеатлантических штатах и в Новой Англии в пятницу составит от 5 до 10 см, сообщили в Национальном центре по ураганам, в некоторых районах ожидается до 15 см осадков. Возникла опасность новых наводнений в городах.

Ожидается, что к полудню пятницы тропический шторм перейдет на северо-восток и переместится в Атлантическую Канаду в субботу ночью. При этом уже к вечеру пятницы «Эльза» превратится в посттропический циклон.

По данным сайта poweroutages.us, в пятницу утром вдоль маршрута «Эльзы» поступали сообщения об отключениях электроэнергии, около 24 000 домов и предприятий на огромной территории от Делавэра до Массачусетса остались без электричества.

«Эльза» стала самым ранним штормом с присвоенным именем за всю историю наблюдений, заявил Брайан Макнолди, исследователь ураганов из Университета Майами.

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