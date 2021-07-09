К гомельским «Сильным новостям» пришли силовики

К гомельским «Сильным новостям» пришли силовики4
- 9.07.2021, 19:42
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У редактора портала забрали всю технику.
К главному редактору «Сильных Новостей» Анне Якштас, редактору Ирине Вольской и руководителю рекламного отдела Евгении Крещук пришла милиция.
Как успела сообщить Ирина, к ней пришел уголовный розыск, забирают всю технику.
Также сотрудники правоохранительных органов пришли по месту прописки к руководителю рекламного отдела Евгении Крещук. Ее в той квартире нет.
Стало известно, что обыск проходит по месту прописки главного редактора Анны Якштас. Искали технику, но так как там живет бабушка, то технику никакую, разумеется, не нашли.