К гомельским «Сильным новостям» пришли силовики 4 9.07.2021, 19:42

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иллюстрационное Фото: depositphotos.com

У редактора портала забрали всю технику.

К главному редактору «Сильных Новостей» Анне Якштас, редактору Ирине Вольской и руководителю рекламного отдела Евгении Крещук пришла милиция.

Как успела сообщить Ирина, к ней пришел уголовный розыск, забирают всю технику.

Также сотрудники правоохранительных органов пришли по месту прописки к руководителю рекламного отдела Евгении Крещук. Ее в той квартире нет.

Стало известно, что обыск проходит по месту прописки главного редактора Анны Якштас. Искали технику, но так как там живет бабушка, то технику никакую, разумеется, не нашли.

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