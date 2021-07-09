Как питаться перед вакцинацией от COVID-19, чтобы прививка лучше подействовала 9.07.2021, 20:18

Мнение диетолога.

О том, как правильно питаться перед вакцинацией от COVID-19, рассказала диетолог Наталья Нефедова, пишет kp.by.

Диетолог советует хорошо питаться перед тем, как сделать прививку и после нее. Рацион должен быть разнообразным и состоять из здоровой пищи. В период вакцинации диетолог советует воздержаться от алкоголя, так как он может усилить реакцию организма на прививку.

В то же время Нефедова отметила, что человек, который всю жизнь практиковал нездоровые диеты, вряд ли сможет помочь своему организму, если за неделю до вакцинации начнет питаться правильно.

- Хронические заболевания, связанные с образом питания, развиваются постепенно. Поэтому правильный рацион не может решить проблему даже за неделю. Если на симптомы хронических заболеваний накладывается прививка, то, конечно, есть вероятность, что человек, питающийся фастфудом, перенесет вакцинацию хуже, – объяснила диетолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».