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Политолог: Приближается момент, когда Лукашенко окажется разменной монетой между Россией и Западом

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  • 1.08.2021, 10:31
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Политолог: Приближается момент, когда Лукашенко окажется разменной монетой между Россией и Западом

К диктатору возвращается запущенный им политический бумеранг.

Незаметно, но неуклонно миграционный кризис между Республикой Беларусь и Евросоюзом начинает буквально вползать в стадию принятия решений. С одной стороны, Минск демонстрирует готовность поддерживать свою «Тропу Лукашенко» и даже постепенно наращивать завоз мигрантов в Минск, а следом и на границу с Литвой. С другой стороны, Литва с помощью Евросоюза границу будет укреплять, так как нашествие мигрантов сказывается на внутриполитической ситуации. Но, как всегда, «дьявол в деталях», пишет в своем телеграм-канале российский политолог Андрей Суздальцев.

Прежде всего, обратимся к проблемам белорусской сторону. Поток мигрантов через Беларусь опасен для небольшой Литвы, но совершенно незаметен для Евросоюза. Минску сложно нарастить поток мигрантов, чтобы он стал реальным инструментом давления не на Вильнюс, а на Брюссель (где-то рядом будет и Вашингтон). Для этого нужны сотни тысяч, но Беларусь все-таки не Турция.

Кроме того, через три месяца придет снег. Вместе с холодом. Мигрант не садится в автобус в Минске, чтобы выйти в Вильнюсе. Его надо высадить в сугроб посреди ледяной пустыни и предоставить проводника на лыжах. Все это отдает какими-то голливудскими сюжетами…

Вильнюс пока справляется. Не без проблем. Весь ЕС наблюдает бунты местного населения против лагерей мигрантов, но в Европе к этому привыкли. Границу будут укреплять, что естественно, так как граждане Литвы критикуют свои власти не за отсутствие диалога с Лукашенко, а за отсутствие нормальной границы с Беларусью.

Вчера целый ряд европейских лидеров повторяли требования к Минску: освобождение политических заключенных, новые выборы и т.д. Но…

Все, конечно, зависит не от Вильнюса и Минска, а от Москвы и Вашингтона. Тут надо не прозевать момент, когда шантаж Лукашенко в сторону Литвы естественным путем перейдет на уровень геополитического противостояния и окажется разменной монетой между Россией и Западом. Хотя, что-то подсказывает, что Москва спокойно пожертвует белорусским миграционным кризисом. Это гнилая игра с несчастными людьми, которых используют для легитимизации захваченной власти - 100%-й политический бумеранг.

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