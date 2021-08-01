Дефицит бюджета Беларуси астрономически вырос 1 1.08.2021, 8:45

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На что были потрачены деньги?

Дефицит республиканского бюджета за июнь вырос до 1 миллиарда 561,6 миллиона рублей, сообщает Минфин. За прошлый месяц этот показатель увеличился на 585,2 миллиона рублей. Журналисты zerkalo.io посмотрели, на что потратили деньги.

Расходы республиканского бюджета в январе-июне составили почти 14,2 миллиарда рублей. Эта сумма ровна 47,7% уточненного годового плана. Больше половины от этой суммы — чуть больше 7,9 миллиарда рублей, или 51,5% от годового плана — направили на общегосударственную деятельность. Среди прочего это расходы на обслуживание госдолга, траты на госуправленцев, межбюджетные трансферты.

На национальную экономику за январь-июнь потратили 1 миллиард 764,1 миллиона рублей, или 43,2% от годового плана.

Расходы на расходы на финансирование социальной сферы (соцполитика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) за этот период составили 2 миллиарда 483,6 миллиона рублей, или 44,8% от годового плана.

Какая сумма была направлена, к примеру, на национальную оборону в январе-июне, в ведомстве не сообщают в этой отчете.

Напомним, дефицит госбюджета Беларуси в 2020 году составил 2,2 миллиарда рублей. Чиновники сэкономили на образовании и здравоохранении, но сверх планов потратились на национальную оборону. Накануне чиновники утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

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