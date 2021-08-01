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Валерий Карбалевич: Лукашенко не смог успокоить вертикаль

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  • 1.08.2021, 9:35
  • 9,742
Валерий Карбалевич: Лукашенко не смог успокоить вертикаль
Валерий Карбалевич

На тревожное настроение бюрократии влияют несколько факторов.

В последнее время Лукашенко довольно часто проводит различные встречи с официальными лицами. Хотя Лукашенко и перестал чувствовать общество, нюх на настроения номенклатуры сохранился. И, как можно полагать, настроения для него там не очень позитивные. Например, вчера Лукашенко заявил: ему доложили, что даже жены футболистов - любители бело-красно-белого флага, пишет в статье для «Радые Свабода» политолог Валерий Карбалевич.

Тревожное настроение бюрократии понятно. На это влияет множество факторов. Глухое недовольство населения, которое, как показал прошлый год, могло вылиться в публичные протесты. Невозможно скрыть, что страна практически в полной изоляции. Секторальные санкции, блокада воздушного пространства со стороны ЕС. Произвол правоохранительных органов, которое со временем могут пройтись и по чиновникам. Напряженность в отношениях с соседями, особенно на границе с Литвой, что может вылиться в силовой конфликт. Тем более что Лукашенко постоянно пугает войной. Даже футбольные клубы вынуждены проводить домашние матчи еврокубков в других странах. И никаких перспектив выхода Лукашенко не предлагает. В «осажденной крепости» жить неуютно всем.

Лукашенко это чувствует и пытается всех заговорить, успокоить. Отсюда эти бесконечные совещания. 30 июля состоялась его встреча с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической ситуации.

В некотором смысле Лукашенко пытается оправдаться. Но вместо того, чтобы успокоить лидеров вертикали, он, наоборот, нагнетает напряженность. Акцент делается на «таких аспектах, как укрепление дисциплины, мобилизация и концентрация». На этом фоне странным выглядит тезис о том, что «мы являемся образцом межнационального, межконфессионального и социального единства». Если да, то зачем создавать «осажденную крепость»?

Подводя итоги, можно констатировать, что успокоить вертикаль не удалось. Напротив, чиновников ориентировали на новую мобилизацию.

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