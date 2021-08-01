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Анджей Дуда: В Варшавском восстании поляки были готовы заплатить любую цену за свободу и Отечество

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  • 1.08.2021, 12:43
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Анджей Дуда: В Варшавском восстании поляки были готовы заплатить любую цену за свободу и Отечество

В Варшаве прошли памятные мероприятия в честь 77-й годовщины начала восстания.

31 июля, в канун 77-й годовщины начала Варшавского восстания за освобождение столицы Польши от немецкой оккупации, у памятника Варшавскому восстанию на площади Красиньских прошли памятные мероприятия. Ветераны восстания и представители властей Польши и Варшавы во главе с президентом страны Анджеем Дудой возложили к памятнику венки, сообщает «Польское радио».

На церемонии также присутствовали премьер-министр Матеуш Моравецкий, мэр Варшавы Рафал Тшасковский и делегация из Германии, в том числе кандидат от партии ХДС в канцлеры ФРГ Армин Лашет.

Как отметил президент Анджей Дуда, в Варшавском восстании участвовало поколение, воспитанное победителями польско-большевистской войны 1920 года: «Они воспитали здесь, в Варшаве, своих детей, в сильной любви к Отечеству, свободе, в воле к свободной жизни. Поэтому молодое поколение рискнуло ради этого в т.ч. жизнью — все ради того, чтобы вернуть свободу, свой город и свое Отечество. За это они были готовы заплатить любую цену».

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский подчеркнул, что Варшавское восстание является отображением национального характера поляков.

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