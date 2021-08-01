Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио 44 1.08.2021, 13:34

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Кристина Тимановская

(Обновляется) Назревает международный скандал.

Представители лукашенковской команды на Олимпиаде в Токио депортируют легкоатлетку Кристину Тимановскую, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт.

Об этом сообщил Фонд спортивной солидарности.

Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск.

«Всем представителям диаспоры и СМИ в Японии просьба оказать Кристине помощь или вызвать полицию!», — призвал Фонд спортивной солидарности.

Накануне Кристина Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, поставившее ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Пропагандисты обвинили белорусскую олимпийку в «несдержанной выходке».

После призыва БФСС белорусы диаспоры начали собираться к терминалу аэропорта в Токио, чтобы поддержать спортсменку. К Кристине Тимановской в аэропорт приехали волонтеры и полиция, сообщают независимые телеграм-каналы.

«Сейчас я нахожусь с полицией. Пока они решают, что делать», — сказала спортсменка euroradio.

Она также рассказала, что ее выгнали без объяснений: «Никаких претензий. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой».

Кристина Тимановская сообщила журналистам, что собирается просить политического убежища в Европе.

Олег Ждан, представитель белорусской диаспоры в Японии, рассказал, что в аэропорт Ханеда прибыла съемочная группа крупнейшего телеканала в Японии —NHK. Они будут освещать ситуацию с попыткой насильственной депортации Тимановской.

Назревает международный скандал.

Кристина Тимановская в присутствии японской полиции пытается отказаться от посадки на самолет.

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