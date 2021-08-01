Эксперты: Заразность штамма коронавируса «Дельта» сравнима с Эболой 1 1.08.2021, 14:42

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Опубликован внутренний федеральный документ Центра по контролю и профилактике заболеваний в США.

Дельта — новый штамм коронавируса — намного опаснее предыдущих вариантов. Он более заразен, а вопрос о действенности существующих вакцин против нового варианта коронавируса пока что открыт, пишет nv.ua.

С момента своего появления в Индии в конце 2020 года Дельта стала преобладающим штаммом коронавируса во всем мире. Его симптомы аналогичны исходному вирусу, только более серьезные, вплоть до рвоты, тошноты и потери слуха кроме обоняния и вкуса.

Мутации — обычное дело для вирусов, однако Дельта — это то, чего боялись медики все время, пока боролись с предыдущими волнами COVID-19. Постоянная передача от человека к человеку, лекарства и вакцины — все это рано или поздно приводит к тому, что вирус адаптируется и обладает новыми свойствами. Таким образом мы и получили усиленную версию исходного коронавируса.

Китайские ученые уже провели исследования с целью выяснить, что именно делает Дельту такой заразной — по нынешним оценкам, вариант Дельта может быть более чем в два раза усиливать передачу, чем исходный штамм SARS-CoV-2.

Медики изучили состояние 62 человек, которые одними из первых заразились новым штаммом COVID-19 в Китае. Они следили за состоянием вирусных частиц в их организмах, а также за тем, как протекала болезнь. Затем они сравнили их показатели с тем, как развивалась болезнь у тех, кто заразился первым вариантом коронавируса.

Вирус проявлял себя в среднем спустя четыре дня после заражения, в то время как усредненный показатель для «оригинального» коронавируса был около шести дней. Также оказалось, что вирусная нагрузка на организмы людей, зараженных Дельтой, была выше в 1260 раз.

Именно это и делает его таким опасным — в дыхательных путях человека накапливается огромное количество вирусных частиц, из-за чего люди становятся сверхраспространителями, даже не подозревая об этом.

Согласно внутреннему федеральному документу Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, находящемуся в распоряжении The Washington Post, вариант Дельта «распространяется так же легко, как ветряная оспа», а чиновники должны «признать, что война изменилась». Также заразность новой мутации коронавируса сравнивают с Эбола и простудой.

Чиновники отмечают, что они должны более эффективно доносить людям информацию о вакцинации как лучшем средстве защиты. Согласно некоторым исследованиям вариант Дельта более устойчив к вакцинам, особенно если человек сделал только одну прививку. Сейчас ВОЗ просит ученых и медиков всего мира следить за тем, как разные вакцины защищают от новой мутации коронавируса.

Например, исследования в Израиле показали, что эффективность прививок BioNTech / Pfizer снизилась — вакцина защищает в 64% случаев от заражения. Однако свою главную функцию прививки все равно выполняют, ведь вероятность получить тяжелую инфекцию с последующей госпитализацией все равно остается достаточно низкой.

Более позитивные сигналы можно получить от канадских исследователей — они выяснили, что все три вакцины, применяемые в стране, — Pfizer, Moderna и AstraZeneca — остаются весьма эффективными даже в случае с вариантом Дельта. К аналогичным выводам пришли ученые из Великобритании и Китая. Однако единого мнения пока нет, ведь у ученых было не так много времени изучить новую мутацию коронавируса.

Эксперты по инфекционным заболеваниям уверены — коллективный иммунитет пока не так близок, как нам казалось раньше. Теперь вакцина работает только на того, кто вакцинируется, — если в случае с другими вариантами таким образом постепенно вырабатывался коллективный иммунитет, то теперь распространителем может быть абсолютно любой человек — даже вакцинированный.

В правительственном отчете говорится, что, несмотря на прививку, вакцинированные люди могут быть потенциальными распространителями. А в случае с Дельтой еще сложнее, ведь вирусная нагрузка вакцинированных людей может вообще никак не отличаться от невакцинированных — только при этом человек еще и не знает, что он является переносчиком болезни. Таким образом, общественное доверие к вакцинам может быть подорвано еще больше.

Также чиновники Центра по контролю и профилактике заболеваний в США обеспокоены плохой коммуникацией с населением, которое все больше верит в то, что вакцины никак не помогают против варианта Дельта. Мэтью Сигер, эксперт по информированию о рисках в Государственном университете Уэйна в Детройте, объясняет, что сейчас правительства попали в «ловушку завышенных ожиданий» от вакцин. Официальные лица постоянно подчеркивали, как вакцины позволят людям вернуться к докарантинной жизни, однако с появлением варианта Дельта с этим явно придется подождать.

После дополнительных исследований жителям США посоветовали продолжать носить маски даже после прохождения двух этапов вакцинации. Это произошло спустя два с половиной месяца после того, как там разрешили всем вакцинированным не носить маски в помещении. «Новые инструкции являются стратегическим отступлением перед вариантом Дельта. Пришло время изменить отношение людей к пандемии», — пишут в The Washington Post.

Кэтлин Нойз, эксперт по вакцинам из Медицинской школы Университета Мэриленда, уверена, что сейчас всему миру нужно сосредоточиться на том, чтобы вакцины были доступны как можно большему количеству людей, ведь победить коронавирус — по крайней мере в ближайшее время — невозможно.

«Мы должны перестать беспокоиться о каждом вирусе, обнаруженном у кого-то в носу, и начать предотвращать серьезные заболевания, инвалидность и медицинские последствия. Это сложно, но нам нужно привыкнуть к тому, что коронавирус никуда не исчезнет», — говорит она.

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