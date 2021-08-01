Кристина Тимановская намерена просить политическое убежище в Европе 3 1.08.2021, 14:54

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Спортсменка планирует обратиться в посольство Австрии в Токио.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую представители официальной делегации на Олимпиаде пытались насильно вывезти из Токио в Беларусь, заявила, что планирует просить убежище в Европе.

Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности.

Предварительное решение девушки — обращаться в посольство Австрии в Токио.

Напомним, что сегодня представители лукашенковской команды на Олимпиаде в Токио попытались депортируют легкоатлетку Кристину Тимановскую в Беларусь, ей срочно купили билет на самолет и отвезли с вещами в аэропорт.

Накануне Кристина Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, поставившее ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

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