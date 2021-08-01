Тимановская – о названной в НОК причине ее отстранения от участия в ОИ: Это неправда, меня не осматривали врачи 11 1.08.2021, 15:40

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Кристина Тимановская

фото:pressball.by

В НОК Беларуси заявили, что легкоатлетку высылают из Токио «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Легкоатлетка Кристина Тимановская высказалась о названной в НОК причине ее отстранения от участия в Олимпийских играх в Токио. В НОК Беларуси заявили, что легкоатлетку отправляют из Токио «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием», передает «Трибуна».

«Это неправда, меня не осматривали врачи», – заявила Тимановская.

Ранее БФСС сообщал, что «Тимановскую насильно вывозят из Токио. Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт».

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