Хакасия парализована: региональное правительство остановило все платежи

Хакасия парализована: региональное правительство остановило все платежи2
- 1.08.2021, 16:13
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Бюджет республики признан недействующим.
Все государственные платежи остановлены в Хакасии с пятницы, 30 июля, поскольку бюджет республики признан недействующим, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Верховный Совет Хакасии в декабре бюджет с доходами с 37,968 млрд рублей и расходами расходами 42,548 млрд рублей. Дефицит, составивший 19% от налоговых и неналоговых доходов, превысил предельную планку, установленную бюджетным кодексом (15%).
В начале 2021 года прокуратура Хакасии обратилась с иском о признании закона недействительным, и в апреле Верховный суд его удовлетворил.
Местное правительство пыталось оспорить это решение. Но в пятницу 5-й апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил в силе вердикт Верховного суда Хакасии о признании недействующим закона о республиканском бюджете. «С этого момента и до принятия нового закона все государственные платежи в республике приостанавливаются», - сообщили в региональном правительстве
«В июле Верховный совет внес изменение в закон о бюджете, приведя его в соответствие с действующим законодательством. Однако иск прокуратуры был составлен так, что оспаривались не отдельные положения закона, а нормативный акт целиком. Поэтому решение Верховного суда однозначно означало отмену республиканского закона о бюджете несмотря на то, что изменения в него были внесены», - пояснили в пресс-службе правительства.
Хакасия входит в число предбанкротных российских регионов. Ее государственный долг на конец первого квартала достигал 140% годовых доходов.
Показатели выше в России лишь у Мордовии, накопившей задолженность в 196% годовых поступлений в бюджет. На третьем месте по этому показателю - Удмуртия (128%).
Бюджетный кризис в Хакасии невозможно разрешить без участия федерального центра - такова позиция правительства, подчеркнули в пресс-службе.