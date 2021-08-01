Тимановская обратилась с просьбой о помощи в МОК

Тимановская обратилась с просьбой о помощи в МОК17
- 1.08.2021, 16:44
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Видеофакт.
Легкоатлетка Кристина Тимановская обратилась с видеообращением в Международный олимпийский комитет.
«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, меня пытаются вывезти из страны без моего согласия. Поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это», — сказала Тимановская.
Международный олимпийский комитет заявил, что изучает ситуацию с белорусской легкоатлеткой.
«МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями», — говорится в сообщении комитета.
Также в Turkish Airlines в токийском аэропорту Ханэда агентство проинформировали, что Тимановская не проходила регистрацию на рейс Токио-Стамбул. При этом сотрудник подразделения полиции Японии, базирующегося в токийском аэропорту Ханэда сообщил о возможном нахождении девушки на территории аэропорта.
Напомним, скандальная ситуация возникла в связи с попыткой вывезти белорусскую легкоатлетку из Токио. Ранее она жестко раскритиковала решение заявить ее без спроса на эстафету 4 по 400 метров на Олимпийских играх, в то время как она выступает на дистанции 100 и 200 метров. Белорусский фонд спортивной солидарности обратился по поводу ситуации с Тимановской в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию легкой атлетики. Видеообращение в адрес МОК записала и сама Кристина. Сообщалось также, что она планирует просить убежище в Европе.