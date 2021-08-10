Британское гражданство владельца и фирмы-«двойники»: что известно о компаниях из РФ, попавших под санкции США 10.08.2021, 9:58

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Журналисты провели расследование.

В понедельник Госдепартамент США сообщил о введении санкций в отношении трех компаний из России - NPP Pulsar LLC, Charter Green Light Moscow (CGLM) и Asia-Invest LLC. По данным Вашингтона, они нарушают национальное законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

The Insider удалось выяснить ряд деталей, которые касаются работы этих компаний и стоящих за ними людей. Однако трудности вызывает даже идентификация указанных юридических лиц.

СМИ сообщили, что речь в американском документе идет о АО НПП «Пульсар», которое входит в госкорпорацию «Ростех», гендиректором которой является близкий к Владимиру Путину Сергей Чемезов. Однако существует еще и башкирская частная компания - ООО НПП «Пульсар», которой владеет Марсель Асфандияров. Обе компании с почти одинаковыми названиями работают в одной сфере — проектирование и производство полупроводниковых и радиоэлектронных приборов.

Другой компанией из санкционного списка , ООО «Азия-Инвест», владеет Гузель Асфандиярова, которая проживает по тому же адресу в Уфе, что и Марсель Асфандияров. Они являются ровесниками и, вероятно, состоят в браке. Эта фирма поставляет оборудование, приборы и нефтехимическую продукцию на предприятия ближнего Зарубежья (в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Туркмению). Среди ее иностранных партнеров крупнейшие заводы нефтяного комплекса, горнорудной, оборонной промышленности, говорится на сайте предприятия. За 21 год работы компания «сумела выдержать серьезную конкуренцию и завоевала репутацию надежного партнера и опытного поставщика, несмотря на сложности всех экономических преобразований в стране и мире в целом».

«Чартер Грин Лайт Москва» (ООО «ЧГЛМ») принадлежит, по данным СПАРК, Алексею Маляревичу. Он является гражданином Великобритании и в качестве адреса для получения корреспонденции указывает квартиру в Москве на улице Удальцова. Компания «ЧГЛМ» работает 5 лет на рынке деловой авиации, организует международные и внутренние чартерные перелеты, в том числе первых лиц (политиков и бизнесменов). Она также предоставляет услуги перевозки любых типов грузов. Как указано на сайте организации, ее партнерами выступают ведущие мировые компании. Всего было выполнено свыше 500 рейсов.

«Нас выбирают потому, что мы способны выполнить любые ваши задачи: организовать VIP-рейс, корпоративный перелет или доставить любой груз, в том числе особо ценный, в любую точку земного шара», - говорится на сайте компании. А возможность реализации «нестандартных задач» в кратчайшие сроки и полная конфиденциальность заказов позволяют сотрудничать с «ведущими компаниями и персонами» России.

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