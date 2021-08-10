Стало известно, какие поезда в Беларуси отменят из-за аварийного состояния мостов 1 10.08.2021, 10:48

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Изменения в расписании Белорусской железной дороги на август.

На сайте Белорусской железной дороги появилась информация, какие поезда в Беларуси отменят, а у каких изменится расписание в августе из-за ремонта железнодорожных мостов. Вот что надо учитывать, если вы планировали поездки.

18 и 26 августа не будут ходить поезда № 687/688, № 729/730 по маршруту Минск-Гродно-Минск (поезд не пойдет ни из Минска, ни низ Гродно), а 18, 25 и 26 августа отменяется поезд № 731/732.

По маршруту Полоцк-Минск-Полоцк 18 и 26 августа не пойдут поезда № 869/870, № 871/872. Поезд № 623/624, который ходит по маршруту Витебск/Коммунары-Гродно-Витебск/Коммунары изменит маршрут. 17 и 25 августа, отправляясь из Витебска и Коммунар, а 18 и 26 августа, отправляясь из Гродно, он поедет через станцию Барановичи-Полесские.

Дополнительный поезд № 630/629 пойдет 18 и 26 августа, он отправится из Гродно в 06.37 и прибудет в Минск в 12.20. Из Минска этот поезд выйдет в 17.41, а в Гродно прибудет в 23.37.

Поезд № 30/29 Калининград – Москва – Калининград, отправлением из Калининграда в 10:20, а из Москвы в 14:15 25 августа 2021 года будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станции Молодечно, Полоцк, Витебск, Орша-Центральная, сообщает сайт БелЖД.

18, 25 и 26 августа изменят расписание поезда региональных линий эконом-класса на участках Минск-Молодечно-Гудогай и поезда городских линий на участке Минск-Беларусь, а некоторые из них отменят. На участках Беларусь-Ратомка и Олехновичи-Уша пассажиров в эти дни перевозить будет только автомобильный транспорт.

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