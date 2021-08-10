Focus: Оставшиеся без золота российские гимнастки кипят от негодования 3 10.08.2021, 11:27

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Фото: dpa

Спортивное сообщество РФ в шоке.

"На Олимпийских играх в Токио российские гимнастки впервые за 20 лет не смогли завоевать золотую медаль. Для России это скандал, в котором виноваты не спортсмены, а якобы несправедливое судейство", - пишет немецкий журнал Focus (перевод — inopressa.ru).

"В полной растерянности и со слезами на глазах Дина Аверина стояла на краю спортивного мата вместе со своей сестрой-близнецом Ариной после своего последнего выступления в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх. Она нервно сжимала в руках талисман и бросала тревожные взгляды на свою сестру", - передает издание.

"На четвертом и последнем этапе соревнований Дина всеми силами пыталась вытеснить с первого места лидирующую гимнастку Линой Ашрам из Израиля, выполнявшую упражнение с лентой. Это был ее последний шанс завоевать олимпийский титул (...).Но когда объявили результаты, Дина поникла, закрыла лицо руками и не смогла сдержать слез: серебро. Впервые за 20 лет ни одна россиянка не стала олимпийской чемпионкой в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике".

"Шок был на лицах тренерской команды и сестры Арины, которая также участвовала в финале и, вопреки ожиданиям, осталась без медали, потеряв свой снаряд и заняв четвертое место. Они в недоумении и шоке смотрели в пустоту. Почти охваченные паникой, они обратились к судьям и потребовали пересмотреть оценку последнего выступления. Но результат остался прежним: Дина была лишь второй", - говорится в публикации.

"На следующий день четыре гимнастки под руководством капитана сборной Анастасии Максимовой должны были завоевать долгожданную золотую медаль в групповых соревнованиях. Давление было огромным, они хорошо выполнили упражнения, но не идеально. В итоге болгарская команда вырвала золотую медаль с преимуществом почти в два балла и отправила российскую группу на второе место. (...) Снова только серебро и настоящее фиаско: впервые за 20 лет Россия не получила золото в художественной гимнастике", - констатирует Focus.

"Cтрана в гневе. Не на своих спортсменов и их, возможно, недостаточные показатели - ведь они ни в чем не виноваты. Скорее, возмущение направлено против якобы непрозрачных и предвзятых оценок судейской бригады, которая якобы поставила российским гимнасткам слишком низкие баллы - и принесла российской гимнастике первые с Атланты Олимпийские игры без золота".

"Это дала понять после соревнований и главный тренер Ирина Винер-Усманова: "Это было просто позором художественной гимнастики", - сказала она в интервью российскому новостному сайту "Спорт-Экспресс". По ее словам, в любом другом виде спорта такое было бы неприемлемо. По словам Винер-Усмановой, Дина Аверина преодолела волнение, безупречно исполнила все упражнения и показала "блестящее" выступление. Линой Ашрам при этом допустила ошибку в последнем упражнении с лентой - и тем не менее получила слишком высокую оценку".

"Гегемонию [России в спортивной гимнастике - Прим. Stern]нельзя так остановить, только судейскими манипуляциями", - заявила Винер-Усманова.

"В связи с якобы субъективными оценками свое возмущение выразила и Алина Кабаева, олимпийская чемпионка 2004 года. "Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, тот проигрывает. Это, конечно, не спорт", - заявила, по данным сайта "Спорт-Экспресс" Алина Кабаева".

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