«Кубраков попросил Балабу связаться с Эйсмонт и найти человека, похожего на Лукашенко» 36 10.08.2021, 14:20

20,150

фото: БЕЛТА

Опубликован новый слив записей переговоров силовиков.

Инициатива ByPol заявила, что власти начали собирать компромат на всех сотрудников силовых ведомств с марта 2020 года, «чтобы держать их на коротком поводке».

ByPol утверждает, что в управлении собственной безопасности МВД хранятся папки с уже отфильтрованными аудиозаписями телефонных переговоров сотрудников.

«Радыё Свабода» приводит расшифровку семи фрагментов таких разговоров.

На первой записи разговаривают командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба и министр внутренних дел Иван Кубраков.

Кубраков просит Балабу связаться с Натальей Николаевной (такое имя и отчество у пресс-секретаря Лукашенко Эйсмонт) в деле поиска человека, схожего комплекцией с «01» (ByPol утверждает, что имеется в виду Лукашенко). Человек должен быть в черной форме.

На второй записи разговаривают капитан милиции Сергея Гаркуши и следователь из Гомеля. Их разговор не связан с политикой, разве что следователь нецензурно отзывается о тех, кто требует от него информации, достоверно, не зная, что его слова записываются.

На третьей записи начальник Пуховичского ОБЭП разговаривает с сотрудницей налоговой инспекции по поводу подачи ему сведений обо всех репетиторах.

На четвертой записи куратор из КГБ разговаривает с директором компании, которая экспортирует лес, насчет того, чтобы лесхозы перестали работать с двумя логистическими компаниями.

На пятой записи звучат голоса начальника 3-го управления ГУБОПиК Михаила Бедункевича и заместителя начальника криминальной милиции Минской области Игоря Качалова. «Что по змагарью?», — спрашивает представитель ГУБОПиК. Его, как следует из разговора, интересуют материалы на тех, кто выходил в августе 2020 года протестовать в городах Минской области, и кого еще, как он выразился, «не добили».

Шестая запись — разговор начальников международно-правового управления прокуратуры и Национального бюро Интерпола в Беларуси. Представитель прокуратуры выражает недовольство, что в Интерпол не направили материалы на Дылевского (видимо, речь о лидере забастовочного МТЗ Сергее Дылевском). На что его собеседник отвечает, что Интерпол отрицает, так как запросы идут «с однотипной фабулой». Он говорит, что с такой фабулой будет «человек, наверное, тысяча», а у них и так проблема, что Интерпол отказывает в розыске. Из ответа представителя прокуратуры следует, что стоит беспокоиться не о реакции Интерпола, а о реакции руководства государства.

На седьмой записи разговаривают заместитель начальника СК по Минской области Валерий Калинин и уже упомянутый в пятой записи Игорь Качалов. Представитель СК говорит о низкой раскрываемости дел протестующих, что эти дела «никому не интересны» и что запала в их раскрытия нет.

Днем ранее белoрусcкие киберпартизаны заявили, что взломали серверы Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД, где хранятся аудиозаписи прослушивания мобильных разговоров.

Они опубликовали аудио трех телефонных разговоров, которые, как предполагается, происходили между пресс-секретарем Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и командиром столичного ОМОНа Дмитрием Балабой, а также Балабой и единоборцем Дмитрием Шакутой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».