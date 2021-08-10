Ученые нашли место прорыва крепостной стены родного города библейского Голиафа 10.08.2021, 14:35

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«Водные ворота» были укреплены стенами высотой более трех метров, сложенными из глинобитного кирпича.

Израильские археологи обнаружили вероятное место прорыва крепостной стены библейского города Геф, который считается родиной мифического Голиафа. По мнению исследователей, 10-метровый участок крепостной стены разрушила армия арамейского царя Азаила, сообщает N+1.

Древнее поселение Геф представляет собой один из пяти филистимских городов-государств, располагавшийся на территории современного Израиля и часто упоминавшийся в Танахе, а также в египетских и ассирийских источниках. Вероятно, филистимляне основали город примерно в 1175 году до нашей эры, а в 830 году до нашей эры его разрушила армия арамейского царя Азаила.

С 1996 году на телле эс-Сафи, который ассоциируется с городом Геф, ведутся археологические раскопки. Целью новых раскопок был поиск бреши в массивных укреплениях города. По словам ученых, в Библии рассказывается о завоевании Гефа царем Азаилом. Вокруг этой истории существует множество споров, но исследователи считают, что она все-таки происходила на самом деле. Археологам удалось найти множество свидетельств осады как внутри города, так и за его пределами.

Вместе с тем, на протяжении многих лет ученые не могли найти место в крепостной стене, где арамейцы смогли прорваться через крепостную стену. Результат дали работы у «водных ворот» - прохода, который использовался для доступа к местному колодцу и небольшому сезонному ручью, который протекал за пределами Гефа. По мнению ученых прорыв произошел именно здесь, поскольку это самая низкая часть города и место доступа к основному источнику воды.

По словам археологов, «водные ворота» были укреплены стенами более трех метров, сложенных из глинобитного кирпича на массивном каменном фундаменте. Существуют свидетельства того, что эти громадные укрепления, построенные в XI или X веке до нашей эры, были дополнительно усилены незадолго до разрушения Гефа, возможно, в ожидании нападения царя Азаила. Рядом с воротами археологи обнаружили, что на отрезке около 10 метров укрепления отсутствуют. Они полагают, что именно на этом участке арамеи смогли прорваться в город.

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